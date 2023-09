Como Ramón e Vegetti transformaram Vasco e lideram retomada do clube

Vitória, ótima atuação e fim de um jejum de cinco anos sem vencer o clássico, 11 pontos dos últimos 18 disputados e uma reação que leva a torcida a ver chances mais palpáveis de deixar a zona de rebaixamento em breve. Esses foram alguns significados do 4 a 2 do Vasco sobre o Fluminense na tarde de ontem (16). Dois argentinos - um dentro e outro fora de campo - lideram a retomada cruz-maltina.

Ramón Díaz encontrou o Vasco na vice-lanterna, com 21% de aproveitamento, e melhorou o desempenho do time. Com ele, os vascaínos conquistaram 46% dos pontos.

Pablo Vegetti chegou para ser o homem-gol da equipe e não decepcionou: decisivo, balançou as redes quatro vezes e deu uma assistência em seis jogos.