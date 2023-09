Ajuda de rival e distância das pontas: como a rodada afetou o Corinthians

Os comandados por Luxemburgo foram ultrapassados na tabela pelo Inter e agora estão em 14º. A equipe também viu o Bahia, agora com o técnico Rogério Ceni, se aproximar, chegando aos 25 pontos e subindo para a 15ª colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

No entanto, o clube do Parque São Jorge teve uma "ajuda" do rival Palmeiras, que venceu no Allianz com um gol no último minuto e manteve o Goiás com 25 pontos.

Wesley, do Corinthians, lamenta derrota para o Fortaleza, no Brasileirão Imagem: Iago Ferreira/Agência Estado

O Corinthians ainda contou com um tropeço do Santos para manter a distância para a zona do rebaixamento em cinco pontos. Embora o rival não tenha saído dos 21 pontos, o Vasco venceu o clássico contra o Fluminense na rodada e está com 20, em busca de uma reação.

Além disso, a zona de classificação para a Libertadores, que já chegou a ser citada por Luxa, ficou mais longe. O Alvinegro começou a rodada a dez pontos de distância do Bragantino, que estava em 6º, com 36, e agora está a 12 do Fluminense, que abre o G6, com 38.

O Corinthians tem um jogo a menos. A equipe volta a campo amanhã para enfrentar o Grêmio, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada.