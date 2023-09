Braz descarta saída de Sampaoli e vê final contra o São Paulo em aberto

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, descartou a saída do treinador Jorge Sampaoli em conversa com a imprensa no Maracanã após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, na ida da final da Copa do Brasil.

O que ele disse

Braz foi enfático ao afirmar que vê chance de reverter o resultado no Morumbi. "Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande, mas a história do Flamengo também é grande e a gente vai tentar reverter esse quadro. Dois, três anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá mesmo com o resultado adverso. A gente vai tentar fazer um bom resultado lá para sair campeão. O Flamengo entende que pode reverter esse quadro e vamos trabalhar para isso."