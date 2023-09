Ex-árbitros aprovam anulação de gol de Diego Costa em derrota do Botafogo

O gol anulado de Diego Costa, do Botafogo, na derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG rendeu muita reclamação por parte dos cariocas. Para quatro ex-árbitro, porém, o tento no fim do duelo de ontem foi "muito bem anulado".

Diego Costa balançou as redes aos 43 minutos do segundo tempo, e empataria o confronto em 1 a 1. O atacante estava em posição irregular quando a bola saiu do pé de Luis Henrique, mas ele balançou a rede ao receber a bola após corte de Maurício Lemos.

A arbitragem entendeu que ele estava impedido e invalidou o tento. O assistente Bruno Raphael Pires assinalou a infração e o árbitro Ramon Abatti Abel confirmou. O VAR não sugeriu revisão.