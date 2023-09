Alex diz como sentimento de raiva foi combustível no Brasileirão de 2003

Em entrevista ao UOL, o técnico e ex-jogador Alex revelou que descobriu um sentimento novo em 2003: a raiva. O ex-meia afirmou que o ódio não era endereçado a Felipão por não tê-lo convocado para a Copa do Mundo de 2002, mas sim aos mandatários do Cruzeiro.

Eu tinha muita raiva naquele momento. Não era da seleção brasileira: era dos Perrelas. Meses antes eu tinha sido dispensado do Cruzeiro. Até hoje não sei o porquê. Quando eu volto para o Cruzeiro, eu não volto para o time, eu volto para ser treinado pelo Vanderlei. Muita gente achava que (a raiva) era do Felipão, da Copa do Mundo... Não tinha nada a ver, era o ambiente Belo Horizonte. Eu ouvi que eu dormia em campo, que eu participava pouco e que eu era frio.

Na entrevista exclusiva, que foi ao ar anteontem (15), no canal do UOL Esporte no Youtube, Alex repassou a carreira, falou sobre a dor de não ter disputado uma Copa do Mundo e detalhou como tinha o sentimento de raiva instigado por pessoas próximas em Minas Gerais.