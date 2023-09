Alex conta termos do contrato que o tirou do Brasil para brilhar na Turquia

Em entrevista ao UOL, o técnico e ex-jogador Alex revelou o contrato "assustador" que o Fenerbahçe lhe ofereceu para convencê-lo a deixar o Brasil e ir jogar na Turquia.

Meu contrato era assustador. Eu fui porque realmente não tinha como abrir mão daquilo. Tudo que minha mulher inventava, eu inventava, seu Juan (Figer) inventava, os caras 'ok, ok, ok'. Não tinha como falar não para os caras. Eu tinha mais de 20 passagens aéreas. Se você pegar contrato dos tops da Europa, não tem tanto assim. Eu chego com dois carros, casa, esses bilhetes, prêmio por jogo, prêmio por assistências, artilharia. Era para ficar três, acabei ficando oito.

Na entrevista exclusiva, que foi ao ar anteontem (15), no canal do UOL Esporte no Youtube, Alex repassou a carreira, falou sobre a dor de não ter disputado uma Copa do Mundo e também o porquê não foi jogar na Europa após se tornar uma lenda na Turquia.