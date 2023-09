Abel e elenco 'abraçam' Breno Lopes e evitam polêmica antes da Libertadores

O técnico Abel Ferreira, lideranças do elenco do Palmeiras e até a presidente Leila Pereira "abraçaram" Breno Lopes após a controversa comemoração do gol da vitória contra o Goiás. O Alviverde abafou o caso internamente e afastou a polêmica a menos de duas semanas do duelo com o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores.

O que aconteceu

O Palmeiras colocou panos quentes no caso e decidiu não punir Breno Lopes, que mostrou o dedo do meio em direção à principal torcida organizada do clube na comemoração no Allianz Parque. A Mancha Verde criticou o atacante em nota oficial.