Vasco x Fluminense: horário e onde assistir ao vivo jogo do Brasileirão

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, no Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O confronto será no Nilton Santos porque São Januário estava interditado pela Justiça para receber público — houve acordo com o MPRJ na última quarta-feira — e o Maracanã está fechado para reparos no gramado.