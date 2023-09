Vasco apresenta novo terceiro uniforme em homenagem aos Camisas Negras

O uniforme tem como inspiração a vestimenta utilizada pelo time naquela época. Localizada acima da cruz de Cristo, a estrela é alusiva ao título e a parte interna da gola traz o nome dos 11 jogadores campeões.

O Jacquard na camisa é composto por frases da famosa música cantada pela torcida cruzmaltina nas arquibancadas. A canção exalta o orgulho de ser Vasco.

A pré-venda começa amanhã (17), a partir das 11h (de Brasília), e a camisa estará em todas as lojas do clube. O anúncio foi feito por meio de um vídeo no Instagram.