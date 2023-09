Torcedores do São Paulo lotam CT para a saída de ônibus rumo à final

Os são-paulinos chegaram ainda pela manhã de hoje, perto das 10h. A saída do ônibus aconteceu por volta das 14h.

Classificação e jogos Copa do Brasil

A maior concentração foi em frente ao portão do CT, com pessoas até em cima das coberturas dos pontos de ônibus. Segundo a Independente, organizada do São Paulo, entre 10 e 15 mil torcedores foram ao local.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) falou em 10 mil, enquanto a Rocam indicou 8 mil.

O clima foi de muita festa, com bandeirões tremulando pelo caminho que o ônibus percorreu. Além disso, houve distribuição de 5 mil bandeirinhas tricolores por parte da organizada.

Os jogadores desceram do busão pra aplaudir o torcedor em frente ao portão do CT antes do ônibus começar a passar.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.