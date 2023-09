Santos evita pressa e admite grana alta por novo treinador contra queda

O Peixe já iniciou as primeiras conversas pelo novo comandante e evita pressa. Paulo Turra e Diego Aguirre foram contratados um dia depois dos últimos anúncios de demissões e não deram certo.

A ordem é conciliar a necessidade de um novo técnico para aproveitar o período de treinamentos com a certeza na escolha. Entre os jogos contra Bahia e Vasco, o Santos terá 11 dias para trabalhar.

A busca será centralizada pelo coordenador técnico Alexandre Gallo. E ele já ouviu do presidente Andres Rueda que pode fazer propostas altas de salário e bonificações para salvar o Santos do que seria a inédita queda.

O Peixe teme que as principais opções não aceitem esse desafio e admite que tentará convencê-los financeiramente. A gestão de Rueda termina em dezembro e ele não será candidato à reeleição.

Gallo pretende continuar em 2024 e é querido por Marcelo Teixeira, um dos prováveis candidatos. O coordenador, porém, prioriza a permanência na Série A para poder pensar em mais tempo no clube.

O Santos é o 17º colocado no Brasileirão, com 21 pontos, e quatro atrás do Bahia. O Peixe já garantiu ao menos mais uma rodada no Z4. Faltam 15 partidas para o fim do torneio.