Sampaoli testa ataque inédito em último treino do Flamengo antes da final

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo com o São Paulo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em treino na manhã de hoje (16). Na atividade, o técnico Jorge Sampaoli testou um ataque inédito, com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.

O que aconteceu

O treinador experimentou alternativas para a escalação e indicou que o trio pode ser utilizado.