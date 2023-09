Renovação difícil e perda de valor: os efeitos da permanência de Welington

No entanto, fora de campo o São Paulo terá problemas com o futuro do lateral. Welington tem contrato apenas até o final do ano que vem.

O Tricolor já está ciente que a renovação contratual não é a prioridade do atleta e seu estafe. O destino do jogador deve ser o futebol europeu entre o ano que vem e 2025.

O problema para o São Paulo é que em janeiro, quando a próxima janela será aberta, Welington estará a seis meses de poder assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça. Tal proximidade com o término do vínculo derruba o valor de mercado do jogador.

A tendência é que as ofertas pelo lateral em janeiro sejam menores do que as recebidas no meio desta temporada. Ele foi alvo do Brentford (ING), além do próprio CSKA (RUS).

Mudança de postura

Há algumas semanas, quando rejeitou a proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) do Brentford (ING), o Tricolor afirmou que queria R$ 100 milhões pelo jogador, mas que não iria vendê-lo agora pois o foco era o 'projeto esportivo'. O São Paulo queria ser campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.