De batismo a domínio: quais os títulos mais simbólicos do 'novo' Palmeiras

Veja abaixo os quatro títulos mais simbólicos da Terceira Academia:

Copa do Brasil 2015: O Batismo do Allianz

Foi a primeira conquista após a inauguração do Allianz Parque. Como disse na época o ex-jogador e ídolo do clube Evair, era muito importante para o futuro do estádio que a primeira volta olímpica da casa reformada fosse do Palmeiras. E assim foi. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Santos de Gabigol e Ricardo Oliveira, a decisão da Copa do Brasil foi para os pênaltis.

Além de consagrar Fernando Prass, que bateu o penal decisivo, o título, que serviu como batismo do estádio, foi um carimbo de qualidade e continuidade para o trabalho do presidente Paulo Nobre e do diretor Alexandre Mattos.

Brasileiro de 2018: Com o pé nas costas

O título conquistado em 2018, sob o comando de Felipão, foi o ápice da gestão Alexandre Mattos e ponto mais alto da Era Crefisa/Allianz Parque até aquele momento.