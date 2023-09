PSG tem pior início no Francês desde que foi comprado por grupo do Qatar

Agora sem Neymar, o time de Paris perdeu ontem para o Nice, empatou com Lorient e Toulouse e venceu Lens e Lyon. O líder Monaco tem 10 pontos, ainda joga na rodada e pode abrir cinco de vantagem.

A derrota em casa para o Nice foi a 11ª do PSG em 2023, outro recorde negativo na era QSI. A última vez que a equipe havia perdido tantas vezes no calendário anual foi justamente em 2011, ano da aquisição do grupo do Qatar, quando perdeu 13 partidas.

Não bastasse o começo ruim no Francês, o PSG caiu no grupo da morte da Liga dos Campeões da Europa. O time de Luis Enrique caiu no pote F, com Milan, Borussia Dortmund e Newcastle, e estreia na terça-feira, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, contra os alemães.

Le @PSG_inside compte 8 points après 5 journées de @Ligue1UberEats. Son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2010/11 (7). #PSGOGCN -- Stats Foot (@Statsdufoot) September 15, 2023