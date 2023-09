Goleiro faz gol no fim, pega pênaltis, e Vasco vence Fla no Carioca Sub-17

Nos pênaltis, o goleiro e capitão brilhou, pegou três pênaltis e garantiu o ponto extra para o Vasco.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 15 pontos, mesmo número de Fluminense e Botafogo. O Flamengo lidera o estadual da categoria, com 17.

Phillipe Gabriel, além de goleiro e capitão do Vasco sub-17, é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que jogou por Flamengo e Fluminense.

Feliz pelo gol, foi um jogo muito truncado, a gente com um a menos, depois igualamos. Não paramos de lutar, no finalzinho eu fui para a área e, graças a Deus, fiz um gol, pude levar a decisão para os pênaltis e peguei três pênaltis. Muito feliz com o desempenho da equipe, não paramos de correr mesmo com um a menos, não abaixamos a cabeça e vamos seguir em frente. Isso aqui é Vasco. Phillipe Gabriel

Veja o gol de Phillipe Gabriel