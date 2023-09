Regulamento não prevê capacidade mínima para estádio de final da Sula

Corinthians e Fortaleza fazem o jogo de ida no dia 26 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta será disputada em 3 de agosto, no mesmo horário, no Castelão.

No dia 27 de setembro, a LDU recebe o Defensa y Justicia no Estádio Casablanca, em Quito, às 19h. A volta ocorre em 4 de outubro, no mesmo horário, no Estádio Libertadores de América, na Argentina.