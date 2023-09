Esposa faz homenagem a Lucas Moura antes de final da Copa do Brasil

A esposa de Lucas Moura publicou uma mensagem de apoio ao jogador do São Paulo antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Vai para cima: "Meu amor, vai pra cima, arrebenta, dê seu 100% (isso você faz com maestria), ultrapasse seu limite. Lembre desses milhares de torcedores, jogue por eles, jogue por nós"

Final diferente: "Participar de uma final é sempre prazeroso, gratificante, especial. Ahhhh, mas essa final é diferente, é do seu time do coração, daquele time que mora no seu coração independente de onde você estiver, do time que te escolheu, que você escolheu".