Consolação x obsessão: Fla e São Paulo veem Copa do Brasil de forma oposta

O fato é facilmente explicável: o Tricolor paulista nunca venceu uma Copa do Brasil. É o único título que o tricampeão do mundo não tem em sua galeria.

Classificação e jogos Copa do Brasil

A vitória de virada sobre o Corinthians na semifinal em um Morumbi com ingressos esgotados aumentou ainda mais a expectativa pela final. Nos camarotes do estádio, os ingressos se esgotaram minutos após o apito final, ainda sem saber data e hora da decisão do título.

O técnico Dorival Jr tem poupado seus principais jogadores no Brasileirão em favor das duas copas que disputava. A eliminação nos pênaltis para a LDU (EQU) na Sul-Americana, porém, não foi tão sentida: o foco é evidente no título inédito.

A premiação de R$ 70 milhões para o campeão também é desejada pelo Tricolor paulista, que não esconde sua situação financeira delicada. Ainda assim, para aumentar sua chance de título, o clube fez o esforço de não vender nenhum atleta na janela de transferências e ainda adicionar as duas maiores contratações do futebol brasileiro no período: Lucas e James Rodríguez.

Prêmio de consolação

Desde 2019, já sob gestão de Rodolfo Landim, o Flamengo empilhou taças como as do Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil.