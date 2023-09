City vira sobre o West Ham e chega a quinta vitória seguida no Inglês

Doku, Bernardo Silva e Haaland marcaram para o Manchester City. Ward-Prowse havia aberto o placar para os donos da casa.

O resultado mantém o City na liderança com 15 pontos. O West Ham cai para a sexta posição, com 10.

O City volta a campo na próxima terça (19), dessa vez pela Liga dos Campeões, contra o Crvena Zvezda. Pela Europa League, o West Ham enfrenta o TSC Becka Topola, na quinta-feira.

Como foi o jogo

West Ham aposta nos erros. O City iniciou dominando os lados e mostrou sua força nas chegadas constantes ao gol rival no início da partida, mas o West Ham manteve a estratégia que vinha funcionando até aquele momento: esperar o City, defender-se bem e apostar em contra-ataques velozes. O gol saiu em um desses momentos, quando Coufal roubou a bola na zaga e fez o cruzamento aos 35 minutos, encontrando a cabeça de Ward Prose.

Pressão não funciona. O City igualou o placar no início do segundo tempo, virou o jogo em meados da etapa e ampliou próximo aos minutos finais, porém, durante a segunda etapa, enfrentou maior pressão dos donos da casa. Ao contrário do primeiro tempo, onde apostaram principalmente em contra-ataques em cima do erro rival, passaram a realizar jogadas pelo centro e lançamentos longos pela lateral direita.