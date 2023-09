Bruno Henrique diz que Sampaoli é 'na dele' e explica relação com o técnico

Bruno Henrique afirmou em entrevista ao 'ge' que Jorge Sampaoli é uma pessoa reservada no cotidiano e contou como é a relação do técnico argentino com o elenco do Flamengo. Ele disse ainda que dará tudo para conquistar em campo a Copa do Brasil, já que estava machucado no tetracampeonato do Rubro-Negro no ano passado.

'Sampaoli é na dele': "O Jorge é igual a mim. É um pouco reservado, eu também sou, sou mais na minha. Mas ele conversa com os jogadores e tem uma relação boa com todo mundo. Só é um pouco mais na dele, mas sempre está ali para nos apoiar e nos criticar também na hora que tem de criticar. É um treinador que tem todo o respaldo do Flamengo".

Escalações diferentes de Sampaoli: "Todo mundo está preparado. A gente sabe que cada treinador tem uma filosofia. A filosofia do Jorge é essa, de sempre mudar os jogadores, e todo mundo está preparado para entrar em campo e dar o melhor".