Alex discorda de afirmação: 'Se não ganhou uma Copa, azar da Copa'

Em entrevista ao UOL, o técnico e ex-jogador Alex respondeu se concorda com a frase que virou um clichê para grandes jogadores que não venceram um Mundial: "Se o Alex não ganhou a Copa, azar da Copa".

"Não, você é louco? Claro que não. Não tem lógica nenhuma. Se você ver o tanto de gente melhor que eu, que jogou mais futebol que eu, primeiro que não teve a oportunidade de ir para a Copa e depois teve gente muito boa... A geração entre 74 e 94 que não ganhou a Copa do Mundo, muitos não participaram e muitos participaram, os caras são espetaculares".

Na entrevista exclusiva, que foi ao ar ontem (15), às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no Youtube, Alex repassou a carreira, falou sobre a dor de não ter disputado uma Copa do Mundo e também os planos para o futuro como treinador.