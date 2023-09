Vitão critica Rueda por demissão de Aguirre após 5 jogos: 'Quem vai pagar?'

Vitor Guedes criticou no Fim de Papo o presidente do Santos, Andrés Rueda, por contratar Diego Aguirre até o final de 2024 e demiti-lo depois de apenas cinco jogos no Santos.

'Quem vai pagar essa multa do Aguirre?': "O Andrés Rueda deu um contrato até o final de 2024, sabendo que a chance de dar certo era mínima, quem assinou tem que pagar o Santos, é um desrespeito absurdo. Você está no final da gestão, contrata um cara que o torcedor questionou, a chance de dar certo era pequena e dá um contrato até o final de 2024. Quem vai pagar essa multa: vai ser o Santos, né?".

Peixe à deriva: "O Santos está completamente perdido. Faz três temporadas que luta para não cair no Paulista, não é nem no Brasileiro, há três temporadas chega na última rodada do Campeonato Paulista com chance matemática de cair. E está brincando no Brasileiro faz tempo, acho que nesse ano vai conseguir. Depois da contratação do Aguirre, o Santos tomou 12 gols, perdeu 4 jogos e o que ganhou foi graças ao Sobrenatural de Almeida, contra o Grêmio, a bola que ia sair e voltou, uma coisa sobrenatural".