Três motivos para acreditar na vitória do Palmeiras e dois para desconfiar

Defesa que ninguém passa. O Palmeiras não sabe o que é sofrer gols desde o dia 5 de agosto, quando perdeu para o Fluminense por 2 a 1 pelo Brasileirão — de lá pra cá são sete jogos sem ser vazado.

Tempo para treinar e descansar jogadores. O último jogo do Palmeiras foi no dia 3 deste mês, a equipe vinha de uma sequência de muitos jogos na quarta e no domingo, e Abel alertava que alguns jogadores não estavam em sua melhor forma — esse período foi importante para a recuperação.

Motivos para desconfiar

Goiás não perde no Brasileirão há mais de dois meses. A última derrota do Esmeraldino pelo Brasileirão aconteceu no dia 9 de julho, contra o Santos por 4 a 3. Após esse duelo, foram três vitórias (Cruzeiro, Fortaleza e América-MG) e quatro empates (Atlético-MG, Grêmio, Athletico-PR e Corinthians).

Palmeiras não encontrou substituto ideal de Dudu e não marca há dois jogos. Abel fez dois testes após a lesão grave do camisa 7: dupla de laterais pelo lado direito com Marcos Rocha e Mayke, e Artur invertido, e uma linha de três zagueiros com Luan e Rony e Flaco López jogando juntos no ataque. Nenhuma das tentativas deu certo.