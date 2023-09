Transmissão Palmeiras x Goiás ao vivo: veja onde assistir

A partida entre Palmeiras e Goiás, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece hoje (15), com início às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

A transmissão Palmeiras x Goiás ao vivo estará disponível no canal Premiere. Além disso, você poderá conferir os detalhes da partida através do Placar UOL.

O Palmeiras, que empatou sem gols com o Corinthians antes da pausa para a Data Fifa, mantém-se firme na vice-liderança do Brasileirão, somando 41 pontos.