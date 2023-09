Técnico do Manchester United revela conversa com Antony: 'Está desapontado'

Durante entrevista coletiva realizada hoje (15), o técnico Erik ten Hag falou sobre caso Antony. O treinador do Manchester United descreveu em poucas palavras uma conversa que teve com o brasileiro acusado de agressão pela DJ Gabriela Cavalin.

Claro que já conversei com ele [sobre toda a situação]. Ele está desapontado, mas está bem , comentou Ten Hag.

Antony foi afastado do Manchester United no último sábado (9) para focar no andamento das investigações. Ten Hag não deu datas para o retorno do atacante às atividades do elenco.