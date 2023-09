'Se Renato Augusto não joga após 15 dias, jogará quando?', questiona Juca

Juca Kfouri analisou no Posse de Bola a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Fortaleza pelo Brasileirão. Para ele, o Leão do Pici mostrou que é favorito contra o Timão na semifinal da Sul-Americana. Juca questionou ainda a ausência de Renato Augusto.

'Fortaleza jogou muito mais que o Corinthians': "O Corinthians perdeu com todos os méritos. O Corinthians entra para perder e pede. O Fortaleza entra sem medo de perder e ganha. Ganhou só de 2 a 1, na bacia das almas, porque o futebol tem todas essas circunstâncias, o Pochettino acertou uma bola no travessão do Cássio que até agora a trave do Castelão está balançando. O Fortaleza jogou muito mais que o Corinthians, fez por merecer, aliás, perdeu dois jogadores, isso deve preocupar o Vojvoda, perdeu seu artilheiro e o Marinho com lesões musculares".

'Quando Renato Augusto vai jogar?': "O que esperar do Corinthians? Ah, jogou sem o Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos. O Fágner tem feito falta para o Corinthians? O Fábio Santos tem feito falta para o Corinthians? Ah, o Maicon estava suspenso, qual Maicon? Esse já não faz tanta diferença. O problema do Corinthians é que jogou sem o Renato Augusto, e o Renato Augusto não joga. Se o Renato Augusto não joga depois de quase 15 dias de Data Fifa, quando ele vai jogar? Ele está em pré-temporada de novo, então, esperar o que do Corinthians? No pré-jogo da Sul-Americana, ganhou quem é melhor e ganhou o favorito para chegar à final, que é o Fortaleza".