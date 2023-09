São Paulo tem conversas por até dois patrocínios pontuais para 2ª final

A ideia do São Paulo era ter patrocínios pontuais já para o primeiro jogo, mas o Departamento de Marketing focou seus esforços em fechar o contrato com a Ademicon. O novo patrocinador estampado no peito negociava há um ano e fechou contrato até o final de 2024.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Tricolor deu prioridade para as negociações com a Ademicon por ser um patrocinador longevo e não pontual. O contrato com a empresa de consórcios envolve também camarote, espaços no Morumbi e no CT da Barra Funda, além de ativações em redes sociais e a plataforma SPFC Consórcios.

Os valores envolvidos nos patrocínios não foram revelados, mas são considerados excelentes por pessoas dentro do Tricolor ouvidas pelo UOL.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.