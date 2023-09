São Paulo apresenta novo patrocinador; contrato vai até o fim de 2024

As negociações entre clube e empresa começaram em setembro do ano passado, mas as duas partes aceleraram os negócios nos últimos dias. Os valores não foram divulgados, mas as partes afirmaram estar satisfeitas com os valores envolvidos.

O patrocínio envolve não somente a camisa, mas também camarotes e propriedades no Morumbi e no CT da Barra Funda. Ativações em redes sociais também ocorrerão, além da plataforma SPFC Consórcios, que irá remunerar o Tricolor por consórcio feito por são-paulinos.

É uma grande satisfação poder contar com um patrocinador forte e reconhecido nacionalmente como a Ademicon. Além disso, será uma parceria que, além de juntar duas grandes marcas, também cria a possibilidade de escolha de um produto personalizado e feito especialmente para os são-paulinos de todo o país. E que vai remunerar o São Paulo pelo tempo de consórcio do são-paulino. É o que a gente precisa: criar novas formas de arrecadação para além do patrocínio , afirma Eduardo Toni, Diretor Executivo de Marketing do São Paulo Futebol Clube.

A negociação entre clube e empresa contou com a intermediação da Let!sGoal, comandada pelo executivo Armênio Neto. "Nós conectamos grandes empresas aos maiores ícones do esporte. Identificamos as oportunidades mais adequadas à estratégia das marcas, negociamos o melhor acordo e fazemos a gestão desse relacionamento, que sempre é de longo prazo e repleto de detalhes"

