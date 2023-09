'Sampaoli sabotou o time e o próprio trabalho', detona Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a jornada de Jorge Sampaoli na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Athletico-PR. Segundo ele, o treinador sabotou o time e o próprio trabalho ao escalar jogadores fora de posição às véspera da final da Copa do Brasil.

'Sampaoli sabotou o time e o próprio trabalho': "As patacoadas que ele protagonizou em Cariacica contra o Athletico-PR, pelo amor de Deus! David Luiz de volante, uma coisa de maluco. Aliás, não sei como não tem ninguém, um diretor, para chamar o cara no dia seguinte e perguntar: que diabo foi isso que você fez? O que você inventou ali? Por que no futebol os técnicos não são questionados? Sabotou o próprio time e o próprio trabalho. Ele avançou casas contra o Botafogo e voltou várias delas. E outro detalhe: os jogadores, que já não curtem muito ele, devem estar muito felizes. Ele expôs o David Luiz, ali começou a derrocada de uma partida ridícula no meio de semana".

'Sampaoli é meio louco': "O Sampaoli é um técnico ruim? Não acho que um técnico ruim faria o que fez no Chile, no Olympique e no Santos. Ele é um técnico de um temperamento meio louco, ele é ciclotímico, como diria o querido Silvio Lancellotti, você não sabe o que ele vai fazer. E aí ele vai lá e faz bobagens que são inversamente proporcionais ao acertos. Eu não acho que ele seja péssimo, só acho que ele é meio louco, e essa loucura dele faz com que ele coloque uma carne louca apimentada com um sabor horroroso para a torcida do Flamengo".