Palmeiras x Goiás vai passar na TV? Saiba onde assistir

Palmeiras e Goiás se enfrentam hoje (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no Premiere e também será acompanhada pelo Placar UOL.

Antes da Data Fifa, o Palmeiras empatou sem gols contra o Corinthians e se mantém na vice-liderança do Brasileirão com 41 pontos.

O Goiás, por sua vez, também empatou sem gols na última rodada, mas contra o Internacional. Atualmente, ocupa a 15ª posição da tabela com 25 pontos, quatro à frente da primeira equipe dentro do Z4, o Santos.