Palmeiras vai com Gómez e Piquerez, mas sem Veiga contra o Goiás; veja time

Já o Goiás vai a campo com: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Raphael Guzzo; Anderson, João Magno e Allani. O técnico é Armando Evangelista.

Classificação e jogos Brasileirão

O técnico Abel Ferreira optou por entrar com Raphael Veiga no banco. O meia estava com a seleção brasileira durante a Data Fifa e não começa jogando, assim como o colombiano Ríos e diferentemente do paraguaio Gómez e do uruguaio Piquerez, confirmados no onze inicial. Já o zagueiro Murilo, suspenso, é desfalque.

Na vice-liderança, o Palmeiras segue na perseguição do Botafogo — tendo 41 pontos, dez a menos que o líder. Já o Goiás está na parte de baixo, com 25, e busca se afastar mais da zona do rebaixamento.

A partida tem início às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão exclusiva do Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja os times