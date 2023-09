Palmeiras desafia trauma de jogos pós-data Fifa para perseguir Botafogo

Calendário não ajudou o Palmeiras. Na última pausa, o Alviverde entrou em campo no dia seguinte após a data Fifa e não pôde contar com Weverton, Rony e Raphael Veiga, os três convocados pela seleção brasileira, e Piquerez, que defendeu o Uruguai. O jogo era contra o Bahia, e o Palmeiras perdeu por 1 a 0.

Classificação e jogos Brasileirão

Desta vez, planejamento do clube é contar com força máxima. Todos os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa-2026 aconteceram na terça-feira (12), e os quatro atletas convocados pelo Palmeiras (Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Veiga) já se reapresentaram e treinaram com os demais companheiros.

Rodada pode manter Palmeiras na perseguição ao líder Botafogo. Enquanto o vice-líder do Brasileirão recebe o Goiás em casa, o líder isolado da competição visita o Atléitco-MG, na Arena MRV. Em caso se vitória palmeirense e derrota do Bota, a vantagem pode cair para sete pontos.

Palmeiras encara Goiás e Grêmio como preparação para jogo contra o Boca

Antes do jogo de ida contra o Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores, na La Bombonera, o Palmeiras enfrenta o Goiás, e na próxima quinta-feira (21), visita o Grêmio. O meio-campista Zé Rafael ressaltou a importância desses confrontos antes do jogo contra o Boca: