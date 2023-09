Neto detona planejamento do Corinthians após derrota: 'Onde querem chegar?'

Neto fez críticas ao planejamento do Corinthians após a derrota da equipe para o Fortaleza, ontem (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Qual o motivo de não jogar com o time titular? Qual o motivo do Fagner, do Renato Augusto, do Rojas... É uma coisa impressionante. Perdeu o jogo por erros individuais. Perdeu Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro com 26 pontos... Onde vocês querem chegar? Neto, em vídeo publicado no YouTube

O que mais ele disse?