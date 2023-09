Ibope cobra R$ 1 milhão da CBF na Justiça por serviços não pagos

O Ibope alegou à Justiça que, em razão de negociações com a CBF, os valores referentes aos serviços das temporadas 2021 e 2022 só foram cobrados ao fim de março de 2023.

O relato da empresa dá conta de que as notas fiscais foram enviadas à CBF, que não respondeu de imediato dizendo o que faria e tampouco pagou.

Em email, a CBF alegou análise

A empresa afirma que a CBF reconheceu, posteriormente, que estava em débito com o Ibope Repucom pelo serviço prestado.

Em um email enviado por uma funcionária do alto escalão do jurídico, já em julho deste ano, a alegação foi que a nova gestão assumiu com compromisso de transparência, credibilidade e lisura. E, assim, havia uma preocupação com compliance.

Assim, processos internos de análise e aprovação de pagamentos de contratos sofreram impactados. A CBF, segundo essa mesma resposta, estaria analisando de forma minuciosa o acordo com o Ibope, bem como os serviços prestados durante a temporada 2022.