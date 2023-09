Flamengo: Copa do Brasil vai de símbolo da retomada a consolo em 10 anos

A atual temporada, inclusive, começou recheada de expectativa. O Rubro-Negro poderia ganhar nada menos que sete títulos, mas vê o mata-mata como possibilidade mais real de não terminar o ano de mãos vazias.

Até aqui, porém, acumulou fracassos. Com Vítor Pereira, ficou com o vice do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. No Mundial, caiu na semi.

Com Sampaoli, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e vê o topo da tabela do Brasileiro ainda distante.

É a decisão de um título importantíssimo. Um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem um importância para o clube também. A Copa do Brasil te proporciona muita coisa

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla

