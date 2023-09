'Flamengo clama por uma gestão profissional de fato', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola a conturbada reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que terminou em bate-boca na Gávea. Ele afirmou que o Rubro-Negro deveria ter uma gestão de futebol profissional, não atrelada à política interna.

'Um profissional qualificado, com qualificação e experiência': "Flamengo clama por uma gestão de fato profissional, por gente realmente competente, mas vai continuar tendo um vice-presidente de futebol, ou seja, esse cargo que é político e eletivo ele vai continuar existindo e só pode mudar quando esse presidente, que tem mais um ano de mandato, ou o próximo resolver que vai ficar fora das decisões do vice-presidente de futebol e que vai ter um profissional qualificado, que eu desconheço que exista aqui no Brasil alguém com casca, tamanho, experiência e qualificação para discutir, inclusive, aspectos técnicos com o treinador".

'Começar uma mudança para melhor': "Talvez, tenha que trazer alguém de fora para assumir de fato o futebol - passar o pente fino, identificar todos os pontos fracos do Departamento de Futebol, abrir mão daqueles que não são capazes, colocar gente realmente qualificada e, aí sim, começar uma mudança para melhor. Vai custar caro, vai levar tempo, deixar marcas, mas se um dia acontecer, no médio prazo, traria para o clube muitos benefícios".