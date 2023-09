Fla promete bandeirão histórico, mosaico 3D e 25 mil bandeirolas para final

Jogadores do atual elenco e personalidades da música e da internet também ajudaram, alguns com quantias altas, como o rapper MC Maneirinho, que doou R$ 7 mil.

As organizadas estão desde a última segunda-feira (11) trabalhando na montagem de todas as alegorias em um multirão com diversos torcedores.

