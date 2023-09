'Filho' de Felipão e inspirado por Ceni: quem é lateral internado com tumor

De olho em se recuperar financeiramente, cortou os salários mais altos do grupo e lançou uma série de jovens, entre eles o habilidoso lateral esquerdo.

Foram apenas 11 jogos no principal, pelo qual teve boas atuações. Mas sua passagem pelo Tricolor Gaúcho acabou abalada por problemas comportamentais.

Independentemente do que houve dentro e fora de campo, no Sul ele contou com apoio do técnico pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, que se acostumou a chamar de pai.

O Felipão é um cara que eu admiro bastante. Ele me acolheu e me chamava de filho. Eu falava que ele era meu pai, mas tudo dentro da brincadeira. Quando tinha de puxar a minha orelha e dar bronca, ele dava. Era tudo sadio, para o meu crescimento, agradeço por tudo

Júnior Tavares em entrevista ao UOL em 2017

Inspirado por Rogério Ceni

Em seguida ele foi cedido por empréstimo ao Joinville e logo pulou para o São Paulo, atingindo uma das melhores fases da carreira.