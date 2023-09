Endrick fala sobre seu futuro e afirma: 'Eu sempre quis o Real Madrid'

Visita à Madrid: "Quando eu fui assistir em Madrid, eu vi o jogo, eu vi aquele estádio bonito, o pessoal cantando o nome dos jogadores. Aquilo é muito lindo, bonito demais. Espero que um dia eu possa pisar naquele estádio e fazer aquela torcida ficar feliz também com o meu desempenho e que a gente possa dar show lá".

Futuro na seleção: "Eu penso primeiro nas Olimpíadas, que é o que está mais próximo. A Copa do Mundo é o que eu quero jogar na minha vida. Eu quero conquistar o hexa para o Brasil e deixar todo mundo feliz. Deixar minha família feliz, deixar meus amigos felizes. Mas eu estou realmente focando nas Olimpíadas e o meu objetivo próximo na seleção é jogar as próximas Olimpíadas".

Ídolo nacional: "É isso que eu quero para minha carreira, trazer todos para perto de mim. Se Deus quiser eu vou ter a nação brasileira perto de mim, que eles possam estar comigo".

Muita visibilidade: "Eu preferiria ter muito menos porque aí eu não teria visibilidade. Ninguém iria ligar para mim e aí eu iria evoluir bem. Mas foi o que Deus planejou para a minha vida, é fruto do meu trabalho. A gente tem que seguir com os pés no chão, seguir trabalhando porque eu só penso em melhorar e ter todos os brasileiros ao meu lado".

Irmão mais velhos no Palmeiras: "O Murilo e o Raphael Veiga. São caras que eu sempre estou saindo com eles, estão me dando conselhos. O Veiga já viveu fase no Palmeiras que não era boa, e ele me falava sobre isso e eu ficava meio acanhado assim das coisas e foi bom porque agora eu sei o momento de me divertir, de sair, o momento de ficar mais tranquilo. E é bom ter pessoas assim, que vão falar coisas para mim sem querer me deixar feliz, sabe? Eles falam, falam e não vão se importar se vai me deixar feliz ou bravo".

Intensidade da torcida brasileira: "O futebol brasileiro é diferente, porque quando eu fui para a Europa, que eu vi tudo diferente. O Vini Jr. saí por lá, vai em um restaurante, o pessoal não incomoda ele. Sempre que o time está bem, que o time vem demonstrando um bom futebol, você pode sair a vontade. Mas, sempre que tem uma brecha ali, é melhor você se preservar. E é isso que eu faço, eu fico em casa fazendo as coisas que eu gosto. Sempre que eu estou de bobeira, eu entro na Twitch, abro uma live".