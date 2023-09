Corinthians deixa Fortaleza com preocupações e uma boa notícia na bagagem

O time estava desfalcado, mas falhou ao não ser competitivo diante do adversário. O treinador optou por poupar Renato Augusto e mais quatro jogadores, em decisão conjunta com o departamento médico, mas montou uma escalação na retranca que não conseguia manter a posse, fazer a bola chegar no ataque ou dar um respiro para a defesa.

O Fortaleza teve volume para construir um placar mais elástico no primeiro jogo da "trilogia" entre os clubes. O Leão do Pici dominou as ações e ainda teve um gol anulado por um toque de mão na bola, um pênalti desperdiçado por Marinho e uma bola no travessão antes de marcar o gol que decretou a vitória, aos 48 do segundo tempo.

Yago Pikachu comemora após marcar o gol da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, pelo Brasileirão Imagem: Lucas Emanuel/Agif

O que se viu no Castelão gerou um clima de apreensão para a semifinal da Sul-Americana — Corinthians e Fortaleza dão início à disputa por uma vaga na final no dia 26, na Neo Química Arena. A saída de bola foi um problema, assim como a construção das jogadas, e nem sequer a tentativa de neutralizar o adversário funcionou.

A derrota ainda fez com que o Alvinegro permaneça a cinco pontos de distância da zona do rebaixamento. O rival Santos, primeiro clube em posição de cair, também perdeu na rodada e estagnou nos 21 pontos. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas as dificuldades apresentadas pelo Corinthians rodada após rodada não pintam um cenário animador para a torcida.

O próprio goleiro Cássio cobrou mais atenção dos companheiros e demonstrou preocupação com a situação da equipe na tabela. Ele afirmou que o time precisa somar seis pontos nos próximos dois jogos no Brasileiro — contra Grêmio e Botafogo, ambos em casa — antes de encarar a decisão da Sul-Americana.