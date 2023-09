Comunidades e Vasco celebram liberação de São Januário: 'Lutamos juntos'

Lúcio Barbosa, Gisele Cabrera, Vaninha Rodrigues, Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório Imagem: Divulgação

São Januário coloca mosaico "resistir" e Barreira do Vasco agradece

Casa na comunidade Barreira do Vasco estende faixa "obrigado, Vasco" após liberação de São Januário Imagem: Matheus Lima / Vasco

O estádio de São Januário amanheceu com um mosaico nas cadeiras do setor social que formavam a palavra "resistir".

Já a comunidade Barreira do Vasco, vizinha ao estádio, agradeceu a liberação com uma faixa em uma das casas com a frase "obrigado, Vasco!".

O caso tornou-se polêmico e gerou comoção em função de um trecho do relatório do juiz Marcello Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, onde é citada a comunidade Barreira do Vasco - vizinha a São Januário - como um local com "disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado".