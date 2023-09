Antes da decisão, Flamengo sustenta sequência invicta contra o São Paulo

Flamengo e São Paulo iniciam a decisão da Copa do Brasil 2023 no domingo (17), quando se enfrentam no Maracanã, às 16h, pelo jogo de ida da final. O Rubro-Negro entra em campo com vantagem no retrospecto recente. Os números foram apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas.

O Flamengo inicia a decisão com um tabu de sete jogos sem perder para o São Paulo, sendo seis vitórias e um empate

para o São Paulo, sendo seis vitórias e um empate A última vitória do Tricolor foi em 2021, em jogo válido pelo Brasileiro do ano anterior: 2 a 1 no dia 25/02

foi em 2021, em jogo válido pelo Brasileiro do ano anterior: 2 a 1 no dia 25/02 Entre os jogos do tabu, estão os dois da semifinal da Copa do Brasil do ano passado . O Flamengo venceu a ida, por 3 a 1, no Morumbi, e a volta, por 2 a 1, no Maracanã.

. O Flamengo venceu a ida, por 3 a 1, no Morumbi, e a volta, por 2 a 1, no Maracanã. Além da semifinal do ano passado, os times disputaram outras seis eliminatórias, incluindo três finais . O Flamengo venceu duas.

. O Flamengo venceu duas. Para chegar à decisão , o Flamengo eliminou Maringá-PR, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio

, o Flamengo eliminou Maringá-PR, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio O São Paulo teve um caminho com vários confrontos locais: Ituano, Sport-PE, Palmeiras e Corinthians

Decisões eliminatórias Flamengo x São Paulo