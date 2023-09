Alex nega ter deixado de falar com Felipão e diz que viu final da Copa-2002

Em entrevista ao UOL, o técnico e ex-jogador Alex respondeu se parou de falar com o técnico Felipão após o comandante não tê-lo convocado para a Copa do Mundo de 2002. Ele também falou se já assistiu ao duelo final contra a Alemanha.

"Já vi, várias vezes (a final). Falso. Falei com o Felipão, ontem eu estava comentando do Felipe. Falei com ele várias vezes".

Na entrevista exclusiva, que vai ao ar hoje (15), às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no Youtube, Alex repassou a carreira, falou sobre a dor de não ter disputado uma Copa do Mundo e também os planos para o futuro como treinador.