Aguirre fica por um fio e Santos vê ambiente ruir após apenas 5 jogos

O coordenador confiou no treinador uruguaio, mas entendeu que a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, do jeito que foi, é inaceitável. No total, são quatro tropeços em cinco jogos, com dois gols feitos e 12 sofridos. Gallo está propenso a sugerir a demissão.

Gallo não se mete em decisões técnicas, mas não entendeu o que Aguirre quis. Ele tirou Jean Lucas no intervalo e deixou o time com dois volantes e quatro atacantes na etapa final. O 1 a 0 dos primeiros 45 minutos virou 3 a 0 no fim.

O diretor se reunirá com o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e os gestores Dagoberto Oliva e Renato Hagopian hoje (15) pela manhã por uma definição. É o Comitê de Gestão, formado por esses quatro membros, quem decide. Gallo só recomenda.

O Santos entende que há poucas alternativas no mercado, mas esse não pode ser o único motivo para continuar com Diego Aguirre. A ideia é entender se o técnico é capaz de sacudir o ambiente e salvar o Peixe do que seria o inédito rebaixamento.

Se Aguirre realmente sair, uma opção caseira é o auxiliar Marcelo Fernandes. Ele já assumiu o clube em outros momentos difíceis e estaria disposto a encarar o desafio. O Santos, porém, priorizaria um nome mais experiente.

O Santos começou o ano com Odair Hellmann, trouxe Paulo Turra e agora tem Aguirre no comando. O Peixe é o 17º no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.