Negociação com russos emperra no fim, e Welington ficará no São Paulo

O acordo avançou nas últimas horas, mas os trâmites burocráticos da Fifa não foram concluídos antes do fechamento da janela local. Desta forma, ele permanecerá no futebol brasileiro até, pelo menos, o fim da atual temporada.

Welington estava no Marrocos com a seleção pré-olímpica e não voltou a tempo de jogar contra o Internacional ontem (13). Diante da negociação frustrada, ele fica disponível para Dorival Júnior na final da Copa do Brasil — neste domingo (17), o Tricolor encara o Flamengo.

O jovem recentemente foi alvo do Brentford (ING), mas o São Paulo rejeitou a oferta dos ingleses. Naquela oportunidade, o clube pediu R$ 100 milhões, mas disse que não venderia o jogador de imediato.

A prioridade paulista era privilegiar o 'projeto esportivo' com foco em ser campeão. A reunião em questão se deu antes da eliminação da Copa Sul-Americana.

