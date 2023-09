Três motivos para acreditar na vitória do Santos e três para desconfiar

Cruzeiro em 'crise': Há oito jogos sem vencer, a Raposa vive momento de crise após troca de técnico. Zé Ricardo estreia nesta noite e não teve grande aceitação na torcida.

Novidade no banco: Novos reforços, Morelos e Maxi Silveira estarão à disposição do técnico Diego Aguirre no banco de reservas. Morelos, aliás, tem boas chances de ganhar minutagem no segundo tempo com a intenção de ganhar ritmo.

Motivos para desconfiar

Ataque ineficiente: Aguirre voltará a utilizar Lucas Braga e Mendoza como pontas. A dupla, porém, não tem sido eficiente. O Santos está sem marcar gols há dois jogos.

Defesa em baixa: Sem Alex, em recuperação de uma cirurgia após fratura no tornozelo, Messias retorna para a zaga ao lado de João Basso. A falta de entrosamento, porém, preocupa, pois o defensor não atua há seis jogos.

Pressão pela vitória: Estacionado na zona de rebaixamento, o psicológico do elenco precisará ser forte para arrancar uma vitória na Vila sob pressão. O Santos está em 17° na tabela com apenas 21 pontos.