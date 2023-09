Santos x Cruzeiro: horário e onde assistir ao vivo jogo do Brasileirão

A Raposa terá a estreia de Zé Ricardo na beira do gramado. Seu contrato vai até o final da temporada. O time está no meio da tabela, em 12º, com 26 pontos.

Os desfalques do Peixe são Alex, em recuperação de cirurgia após fratura no tornozelo, e Soteldo, suspenso. A Raposa não terá Rafael Elias, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Antes da data Fifa, o Santos foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0, enquanto o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Júnior Caiçara, João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Nonato e Jean Lucas; Lucas Braga, Mendoza e Furch (Marcos Leonardo). Técnico: Diego Aguirre.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado (Vital); Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Gilberto (Wesley). Técnico: Zé Ricardo.