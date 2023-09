Santos avalia demissão do técnico Diego Aguirre após derrota na Vila

Sob pressão, Aguirre tem apenas cinco jogos pelo Peixe: uma vitória e quatro derrotas. Em entrevista coletiva, ele rechaçou deixar o cargo antes do duelo de segunda-feira (18), contra o Bahia, em Salvador.

Estamos trabalhando muito, sofrendo e tentando, obviamente, dar o nosso melhor para poder ajudar o time a sair desta situação ruim que estamos. A única coisa que penso é no jogo de segunda, não posso pensar em outa coisa neste momento. Não [passa pela cabeça sair do Santos] Diego Aguirre

A decisão está nas mãos da diretoria: o presidente Andres Rueda e o coordenador técnico Alexandre Gallo avaliam se mantêm Aguirre, trazem um treinador ou se dão nova chance ao auxiliar Marcelo Fernandes.

O Santos está na 17ª colocação, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá um duelo direto com o Bahia, que é o 15° lugar.

