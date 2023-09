Saiba todos os detalhes do reconhecimento facial do Vasco em São Januário

- Autenticação: A tecnologia usa inteligência artificial para trabalhar com grande velocidade e precisão, realizando a comparação das características exclusivas do rosto humano para verificação de identidade. Os pontos do rosto humano são analisados e comparados com os dados disponíveis no banco de dados, para autenticar a identidade do usuário. O sistema possui um banco de dados que salva as impressões faciais, as quais servem como chaves de autenticação para os usuários.

- Autorização: Após autenticar a identidade do usuário, o sistema verifica se este usuário possui autorização de acesso para o local e para o dia e horário desejado. Caso o usuário possua autorização, o sistema automaticamente libera a catraca para permitir a entrada. Caso o usuário não possua autorização, ocorre o bloqueio do acesso.

Empresa garante precisão de 99%

A Imply garante uma precisão de 99% no reconhecimento facial dos torcedores e também um sistema antifraude, que promete trazer mais segurança e controle ao Vasco e a São Januário.

"O Sistema de Reconhecimento Facial Imply®? conta com diversos recursos para garantir a precisão e a segurança do processo de cadastros e autenticação dos usuários. É um dos mais precisos do mercado, com precisão superior a 99,9% para que as pessoas sejam identificadas corretamente. A funcionalidade Live Detection detecta tentativas de representação e substituição, impedindo que sejam utilizadas fotos ou vídeos para a autenticação do acesso. Além disso, conta com validação rigorosa da foto cadastrada, para assegurar com confiabilidade a identidade genuína dos usuários", diz o comunicado da empresa.

Sistema implementado no estádio do Atlético-MG

Este ano, a Imply implementou o controle de acessos com reconhecimento facial na Arena MRV, do Atlético-MG, e também iniciará o serviço em breve na Ligga Arena, do Athletico-PR, e Ilha do Retiro, do Sport.